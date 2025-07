De Gea: "Chiuderò la carriera alla Fiorentina"

Atto d'amore di David De Gea, portiere della Fiorentina che ha annunciato di voler chiudere la carriera a Firenze: "Probabilmente è uno dei miei ultimi contratti, vista l’età. Sto bene qui, lo dicevo da tempo alla mia famiglia. Amo il club, la gente, i tifosi, è come una grande famiglia, il centro sportivo poi è fantastico. Sono felice a Firenze", le sue parole, prima di svelare di aver ricevuto offerte in queste settimane: "Ringrazio la società, ha fatto uno sforzo per tenermi, avevo altre offerte ma volevo restare qui".