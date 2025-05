Davide Ancelotti non sarà con papà Carlo nello staff del Brasile: "Tratta con un club europeo"

Davide Ancelotti non sarà al fianco di papà Carlo nella nuova avventura da ct del Brasile. Propio l'ex tecnico del Real Madrid ha commentato così l'assenza del figlio nell'elenco dei collaboratori: "Sta attualmente trattando con una squadra europea. Quindi ho pensato fosse giusto che non venisse qui. Se troverà squadra, gli augurerò il meglio. Altrimenti può tornare da noi in qualsiasi momento". Secondo quanto trapela, su Ancelotti Jr ci sarebbe un forte interessamento dei Rangers che vorrebbero affidarli la panchina.