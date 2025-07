Davide Ancelotti, doppio incarico in Brasile? Il Botafogo lo vuole sulla panchina dopo il deludente Mondiale

Ha seguito il padre anche in Brasile, e adesso potrebbe addirittura raddoppiare il lavoro per iniziare anche l'avventura da capo allenatore. Parliamo di Davide Ancelotti, finito nel mirino del Botafogo presieduto da John Textor. Quest'ultimo, esplosivo numero uno del club verdeoro, lo vorrebbe come tecnico dopo aver esonerato Renato Paiva a causa dell'eliminazione agli ottavi del Mondiale per Club al cospetto del Palmeiras.