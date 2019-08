La trattativa per lo scambio Lukaku-Dybala è ormai sul punto di saltare definitivamente. Secondo Sky Sports UK, infatti, il Manchester United avrebbe deciso di porre fine alla negoziazione con l'attaccante della Juventus. I motivi della decisione sarebbero molteplici: in primo luogo in casa Red Devils non sono piaciuti i tentennamenti della Joya, poi c'è anche l'aspetto economico: troppo alto l'ingaggio richiesto e le commissioni all'agente (15 milioni di euro).