Dall'Inghilterra: "La Juventus vuole Gabriel Jesus"

L'INDISCREZIONE

La Juventus pensa già al futuro e uno degli obiettivi fissati per la prossima stagione è l'attaccante del Manchester City Gabriel Jesus. Ne sono convinti in Inghilterra e lo riporta il The Sun, spiegando come la società bianconera abbia intenzione di fare leva sui problemi del City con la Uefa - con l'esclusione dalla Champions - per avanzare la propria proposta per l'attaccante brasiliano. Il budget per l'operazione è di circa 70 milioni di euro.

L'ambiente dei Citizens al momento è compatto e concentrato sulla propria stagione in patria e in Europa, ma sulla società inglese pende la possibile esclusione dalle prossime due edizioni della Champions League come pena per non aver rispettato le norme del Fair Play Finanziario. In molti ipotizzano una fuga generale dei campioni in rosa, qualcuno si spinge oltre indicando Guardiola - in orbita Juventus da mesi di rumors mai confermati dallo stesso tecnico - come prossimo all'addio al Manchester City, nonostante le parole sul proprio futuro in Inghilterra a prescindere da tutto.

Il The Sun ha fatto i nomi: Gabriel Jesus, Juventus. Offerta sul piatto prevista di circa 70 milioni di euro e, chissà, un incentivo per convincere il tecnico catalano a cambiare idea.