Dall'Inghilterra: la Juve vuole Pogba in prestito nel mercato di gennaio

L'INDISCREZIONE

La notizia parte dal Mirror: approfittando della volontà del giocatore di andarsene al più presto da Manchester, la Juventus si sta muovendo per riportare Pogba a Torino con la formula del prestito. L'Express, riprendendo la notizia, titola: "La Juve sta scherzando", definando "sfacciati" i bianconeri. Agli inglesi, insomma, sembra assurdo che una società che ha incassato 89 milioni di sterline nel 2016 dalla vendita del giocatore (dopo averlo acquistato per ottocentomila 4 anni prima), possa ora riprenderselo senza dare nulla allo United, approfittando della voglia di Pogba di cambiare aria e dei buoni uffici del suo agente Mino Raiola.

Tanto più assurdo, per i tabloid d'oltremanica, se si pensa che la valutazione del centrocampista francese, quando il Real aveva provato a portarlo a Madrid nel 2019, si aggirava sui 150 milioni di sterline. In mezzo a questa campagna mediatica, però, si inserisce lo stesso Pogba che usa i social, prima del derby, per giurare amore ai red devils: "Ho sempre combattuto e lotterò sempre per il Manchester United, i miei compagni di squadra e i tifosi. Tutti i bla bla che ci sono non sono importanti. Il futuro è lontano, oggi ciò che conta è che io sono coinvolto al 1000%! Sempre forti insieme... È stato sempre tutto chiaro tra me e il club e questo non cambierà mai".