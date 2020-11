Dalla Spagna voci di un clamoroso ritorno: "Ronaldo si sta riavvicinando al Real"

Quando se n'è andato da Madrid aveva mantenuto soltanto il rapporto d'amicizia con Marcelo. Poi è arrivata la telefonata a Florentino per un posto al Bernabeu per assistere al clasico dello scorso marzo. Da lì sono ripresi i contatti tra Ronaldo e il presidente del Real. A tutto questo vanno aggiunte le foto postate in compagnia di Sergio Ramos e Pepe, prima, e, più recentemente, con Kovacic e Modric. Secondo "Marca" questi sono indizi precisi del riavvicinamento tra CR7 e l'ambiente dei blancos. Una sorta di preludio al gran ritorno.