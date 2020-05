Dalla Spagna sono sicuri: Pjanic al Barça. Ma occhio al Psg

IL CASO

La certezza è che i dirigenti del Barcellona si sono convinti che Miralem Pjanic sia un pezzo fondamentale per la squadra della "temporada" 2020-21. Il problema resta la contropartita, visto che Arthur, al centro dei pensieri bianconeri, vuole restare al Barça e che Semedo da solo non basta a coprire la richiesta della Juventus. Resta da capire quanto i catalani siano disposti a spendere per vedere il bosniaco in maglia blaugrana.

Le "Parisien", però, ha raccontato di una videochiamata dei dirigenti del Paris Saint Germain con l'entourage di Pjanic in cui è stata fatta un'offerta concreta per cercare di convincere il centrocampista bianconero a trasferirsi in Francia, dove si è fatto conoscere dal calcio che conta prima al Metz e poi al Lione.