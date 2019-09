Leo Messi potrebbe giocare dal 2021 nella Mls, il campionato professionistico di calcio statunitense. Lo scrive El Mundo Deportivo che ricorda la clausola del contratto per la quale, se Messi volesse, potrebbe svincolarsi dal Barcellona in qualsiasi momento, a patto che vada a giocare in una Lega minore rispetto alle principali europee. Intanto sono partiti gli incontri per il rinnovo del contratto. Se questo non dovesse andare a buon fine El Mundo ipotizza un futuro a stelle e strisce.