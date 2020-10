Dalla Spagna: Pato verso il ritorno in Italia. Il Genoa vicino all'accordo

La rivista 'Don Balon' e altri media spagnoli sono sicuri: il Genoa sarebbe a un passo dall'accordo con l'attaccante brasiliano Alexandre Pato, ex Milan, attualmente svincolato. Il club di Preziosi, falcidiato dalle tante assenze dovute al Covid, ha bisogno di trovare rinforzi, soprattutto in attacco. Pato, classe '89, è attualmente svincolato dopo aver disputato tre stagioni in Cina, nel Tianjin Quanjian, e l'anno scorso ancora al San Paolo prima di rescindere il suo contratto. Dal Brasile, però, continuano a filtrare notizie anche sull'interesse del Monza di Silvio Berlusconi, ex presidente di Pato al Milan. A fare da tramite sarebbe lo stesso impresario che ha già portato Carlos Augusto, terzino del Corinthians, nella squadra brianzola.