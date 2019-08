Luka Modric rimarrà al Real Madrid. Lo riporta 'As' citando l'entourage del centrocampista, che secondo alcuni rumors sarebbe finito sul mercato come possibile contropartita da offrire al Psg per arrivare a Neymar. Il giocatore croato è intenzionato a restare al Santiago Bernabeu e non entrerà in nessuno scambio. Nonostante i rumors, l'ex stella del Tottenham non è andata a Salisburgo con il resto dei compagni per un affaticamento muscolare.