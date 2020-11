Dalla Spagna l'indiscrezione: "Sergio Ramos all'80% lascerà il Real Madrid"

POSSIBILE ADDIO

Nel corso della trasmissione sportiva spagnola "El chiringuito" è intervenuto anche lo scrittore Cristobal Soria, che oltre a essere un ospite fisso del programma è anche molto amico di Sergio Ramos. L'indiscrezione è di quelle destinate a far discutere: "Conosco l'ossessione di Sergio, vuole restare al Real Madrid, però lo vedo più fuori che dentro. Percentuali? Per me ha il 20% di possibilità di rimanere e l'80% di andare via".

Sergio Ramos a 34 anni è ancora capace di fare la differenza ai massimi livelli, è più che lecito attendersi che col suo contratto in scadenza nel 2021 siano diverse le squadre interessate alla sua esperienza e alle sue doti tecniche. "Perez non si è ancora reso conto che Sergio Ramos sarà libero di firmare per un'altra grande squadra europea tra 48 giorni - ha aggiunto Soria - Questo è davvero incredibile perché parliamo di un giocatore il cui rendimento sportivo non si discute: è più forte oggi che quando aveva 25 anni".

Le voci sull'addio del difensore al Real si rincorrono ormai da settimane, ma non sono tanti i club del vecchio continente a potergli garantire il suo attuale ingaggio da 11,7 milioni a stagione. In linea generale la dirigenza del Real Madrid preferirebbe negoziare annualmente i contratti degli over-30, mentre l'entourage di Ramos gradirebbe un prolungamento puriennale, un contrasto che ha dato origine all'attuale situazione di stallo tra le parti.