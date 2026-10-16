Dalla Spagna: l'Atletico Madrid prepara il riscatto di David dalla Juve

Jonathan David ha convinto l'Atletico Madrid che sta preparando in vista della trattativa con la Juventus. I Colchoneros, scrive Relevo, puntano ad acquistare il calciatore a titolo definitivo cercando un'intesa con i bianconeri sulla modalità di pagamento o su una cifra che sperano possa essere inferiore rispetto ai 25 milioni di euro pattuiti in estate al momento del trasferimento. Intanto è certo che parte del budget stanziato dall'Atletico Madrid per il prossimo estivo sarà dedicato al canadese.