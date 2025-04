Dalla Spagna: in bilico il futuro di Ancelotti al Real Madrid

"Ad Ancelotti serve un miracolo" titola As dopo l'eliminazione del Real Madrid a opera dell'Arsenal, che ha vinto sia la gara d'andata (3-0 in casa) che quella di ritorno (1-2 al Santiago Bernabeu) contro le merengues accedendo alla semifinale di Champions League. Nella lettura del quotidiano sportivo spagnolo la permanenza di Carlo Ancelotti sulla panchina del Real anche per il prossimo anno (in teoria l'ultimo di contratto) sarebbe in bilico e dipenderebbe dall'eventuale successo dei blancos in Liga o in Copa del Rey, Barcellona permettendo. "Il futuro di Ancelotti, esonerato dai tifosi per il disastro dell'andata, è in dubbio dopo l'eliminazione dalla Champions League", scrive As. "Sarà decisivo ciò che accadrà nella battaglia con il Barcellona in Coppa e in campionato". Marca, da parte sua, ricorda che Carletto "è stato criticato per la mancanza di calcio della squadra e si trova in una posizione difficile per il futuro". Ma il giornale sportivo si pone anche una domanda sulle tempistiche di un eventuale addio di Ancelotti: "Se Ancelotti lascerà la panchina del Real Madrid, quando lo farà? Perché c'è il Mondiale per Club, la cui finale si giocherà il 13 luglio. E un mese dopo inizierà il campionato".