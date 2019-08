Il Barcellona non ha perso le speranze di arrivare a Neymar. Come riporta 'El Mundo Deportivo' la stella brasiliana, nonostante la corte del Real Madrid, sta ancora aspettando la mossa dei catalani, la sua destinazione preferita. I blaugrana si affidano proprio alla volontà del giocatore di tornare al Camp Nou per far leva sul Psg, che invece preferirebbe cedere il proprio gioiello ai 'blancos'. In questo momento il Barcellona resta in attesa, consapevole dell'offensiva in arrivo della Casa Blanca. In giornata non è previsto infatti nessun vertice con i parigini, nonostante i contatti telefonici proseguano senza sosta. Il Barça punta a strappare Neymar negli ultimi giorni di mercato sulla base di un prestito con diritto di riscatto.