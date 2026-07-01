Dalla Germania: "La situazione tra il Bayern e Olise si fa pericolosa". Cosa sta succedendo

Grande protagonista al Mondiale, Olise promette di far parlare di sè nel prossimo mercato. Secondo la Bild infatti, il francese sta valutando il da farsi poiché ambisce alla Champions e non è sicuro di poterla vincere con il Bayern Monaco con continuità. Da qui la scelta di guardarsi intorno e valutare eventuali proposte, compresa quella del Real Madrid, un club che affascina molto l'ex Crystal Palace. Non è un mistero inoltre, che Olise è un pallino di Perez, presidente dei Blancos. Dopo il Mondiale comunque si farà maggiore chiarezza dato che il fantasista dovrebbe incontrare la dirigenza del Bayern Monaco per fare il punto.