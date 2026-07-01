Dalla Germania: "La situazione tra il Bayern e Olise si fa pericolosa". Cosa sta succedendo

01 Lug 2026 - 18:38
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5. MICHAEL OLISE © IPA

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Grande protagonista al Mondiale, Olise promette di far parlare di sè nel prossimo mercato. Secondo la Bild infatti, il francese sta valutando il da farsi poiché ambisce alla Champions e non è sicuro di poterla vincere con il Bayern Monaco con continuità. Da qui la scelta di guardarsi intorno e valutare eventuali proposte, compresa quella del Real Madrid, un club che affascina molto l'ex Crystal Palace. Non è un mistero inoltre, che Olise è un pallino di Perez, presidente dei Blancos. Dopo il Mondiale comunque si farà maggiore chiarezza dato che il fantasista dovrebbe incontrare la dirigenza del Bayern Monaco per fare il punto.

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