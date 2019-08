Alla ricerca di un mediano prima della chiusura del mercato, il Monaco ha individuato in Franck Kessie l'obiettivo principale. Secondo RMC Sport le trattative fra il Milan e i biancorossi hanno fatto buoni progressi nelle ultime ore. Nel caso non si concretizzasse l'accordo con il centrocampista rossonero, il Monaco penserebbe di riportare a casa Tiemoué Bakayoko, altro ex milanista, in prestito dal Chelsea. Resta calda, infine, anche la pista che porta all'ex juventino Mario Lemina, per cui c'è già un'intesa di massima con il Southampton.