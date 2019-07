Non c'è solo il Napoli su Nicolas Pépé giovane attaccante in uscita dal Lille. Stando a quanto riporta 'L'Equipe' quattro club sono pronti a mettere sul piatto 80 milioni di euro, la cifra richiesta dal presidente Gerard Lopez per lasciar partire il calciatore 24enne. Oltre ai campani hanno presentato un'offerta anche l'Inter, l'Arsenal e il Liverpool. Anche Atletico Madrid e Manchester United sono interessate al giocatore, ma hanno bisogno prima di fare qualche operazione in uscita.