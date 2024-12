Dall'Inghilterra: tre club di Premier su Fagioli

Sarebbero ben tre i club della Premier League inglese interessati a Nicolò Fagioli, centrocampista che la Juventus sarebbe intenzionata a cedere a gennaio per finanziare la campagna di mercato invernale. La curiosità è che questo tris di società è tutto 'targato' Londra, in quanto si tratta, secondo quanto riferiscono fonti locali, di West Ham, Crystal Palace e Fulham. Ma per Fagioli c'è anche, e da tempo, l'interessamento del Marsiglia, il cui tecnico Roberto De Zerbi è un estimatore del calciatore. Attenzione infine anche al Napoli: l'ex Cremonese è un pallino del ds Manna. Decisivo sarà quindi il parere dello stesso Fagioli.