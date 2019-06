DALL'INGHILTERRA: POGBA STRIZZA L'OCCHIO ALLA JUVE

04/06/2019

Paul Pogba vuole la Juventus. Per il centrocampista francese, desideroso di lasciare un Manchester United la priorità è il ritorno a Torino: lo assicura 'The Independent'. Da tempo il campione del mondo è nel mirino del Real Madrid, con il tecnico Zidane che spinge per avere in rosa il connazionale. Ma la trattativa sembra impantanata: secondo il tabloid inglese il giocatore del Manchester United, al momento, non è tra i primi nomi nella lista dei dei Blancos impegnati su altri obiettivi.