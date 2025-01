L'addio di Douglas Luiz alla Juventus in questo mese è tutt'altro che da escludere. L'amore tra il brasiliano e la Vecchia Signora non è sbocciato: in questi giorni due club della Premier League hanno manifestato un interesse concreto nei confronti dell'ex Aston Villa. Il centrocampista non ha chiuso le porte a un possibile ritorno in Inghilterra.