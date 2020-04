Da Cavani a Willian: quanti affari a parametro zero!  

CAMPIONI IN SCADENZA

Col calcio giocato in stand-by per l'emergenza coronavirus, le società pianificano il mercato per la prossima stagione. E dall'elenco dei giocatori in scadenza a giugno 2020 spuntano diversi nomi molto interessanti all'estero. Affari a parametro zero che potrebbero fare la fortuna di molti top club. Da Cavani a Willian, passando per Giroud, Vertonghen, Thiago Silva, Meunier, Kurzawa e Gotze. Tanti campioni pronti a cambiare maglia e a iniziare una nuova avventura.

Con i bilanci appesantiti dallo stop per il contagio, del resto, si preannuncia un mercato estivo decisamente creativo in cui i colpi a parametro zero potrebbero essere i grandi protagonisti. A partire da Giroud e Cavani, bomber di razza pronti ad accettare nuove sfide. A gennaio Inter e Lazio si sono date battaglia per l'attaccante francese prima che il Chelsea bloccasse tutto e a giugno i due club italiani potrebbero tornare alla carica, ammesso che il diretto interessato decida di ridurre un po' le pretese (biennale da 5 mln l'anno).

Discorso simile per il Matador. A gennaio l'argentino aveva scelto l'Atletico Madrid, ma poi l'affare è saltato e a breve il Cholo potrebbe bussare di nuovo per riprendere il discorso. Ammesso che la nostalgia del calcio sudamericano non faccia saltare il banco e nella trattativa, a cifre diverse, non si inseriscano Boca, Flamengo, Palmeiras e Internacional.

Opzioni che di sicuro a giugno non attireranno le attenzioni di Willian, altro pezzo molto ambito del mercato che ha già confermato di voler lasciare il Chelsea. A parametro zero l'esterno brasiliano può essere un vero colpaccio. E non a caso sia la Juve. sia il Psg ci stanno facendo più di un pensierino. Psg che, oltre a Cavani, in estate rischia di perdere a zero anche Thiago Silva, orientato a rientrare in Brasile, Thomas Meunier, nel mirino di Borussia Dortmund, Inter, Tottenham e Manchester United, e Kurzawa, laterale in trattativa col Barcellona che piace molto anche alla Juve.

Tra gli altri affari a zero c'è poi Pedro, attaccante prossimo a salutare il Chelsea. Il giocatore da tempo è finito sotto i riflettori di Roma e Lazio, ma di recente Xavi sta cercando di inserirsi nel "derby" romano per convincere il giocatore ad accettare la corte dell'Al Sadd in Qatar. Sempre a nord di Londra, sponda Tottenham però, nel frattempo sono invece iniziate le operazioni per mettere le mani sul cartellino di Vertonghen. Al momento l'Inter sembra in vantaggio su tutti per il belga, ma anche Napoli e Roma stanno pianificando le loro mosse per provare a giocarsi una carta.

Infine capitolo Gotze, in scadenza col Borussia. L’attaccante tedesco è pronto a salutare la Bundesliga ed è stato proposto a Roma e Milan. Al momento però né i giallorossi, né i rossoneri sembrano aver accolto l'idea con grande entusiasmo. Il mercato dei colpi a parametro zero, del resto, è ricco di grandi occasioni, ma anche di tante insidie e scommesse.