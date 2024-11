Il Napoli è al comando della graduatoria in Serie A, tuttavia pensa già ai possibili colpi per gennaio. Antonio Conte ha chiesto un rinforzo in difesa e, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, sono diversi i nomi in ballo. Se è vero che si parla tanto del giapponese Ko Itakura, fra i giocatori sondati vi sono anche Jakub Kiwior, Jaka Bijol e Radu Dragusin.