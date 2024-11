CRISTIANO RONALDO AL FENERBAHCE? MOURINHO: "RIDICOLO"

"Chi dice che giocherà per il Fenerbahce, o non sa cosa stanno scrivendo o è contento delle notizie ridicole che sta diffondendo". Così José Mourinho in conferenza stampa commentando le voci che vorrebbero il suo club vicino all'acquisto di Cristiano Ronaldo nel mercato di gennaio: "Cristiano potrebbe venire a Istanbul per mangiare perché è proprio in mezzo tra l’Arabia Saudita e il Portogallo. O forse prenderà il suo jet privato e verrà a trovare il suo vecchio amico José Mourinho, dove potremo mangiare nel mio hotel".