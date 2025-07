Cremonese, ufficiale la cessione di Fulignati all'Empoli

La Cremonese "comunica di aver ceduto alla società Empoli Football Club i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Fulignati a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. L’estremo difensore classe ’94 ha vissuto una sola stagione all’ombra del Torrazzo, ma ricca di emozioni: con 43 presenze e 10 clean sheet in grigiorosso, uniti a tanti interventi decisivi, è stato tra i protagonisti del ritorno della Cremo in Serie A. Il club grigiorosso ringrazia Andrea per la professionalità mostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali".