La Cremonese può festeggiare la promozione in Serie A con due colpi di mercato. Come riportato da Tuttomercatoweb.com il club lombardo avrebbe riscattato Andrea Fulignati e Jari Vandeputte, in prestito a grigiorossi con condizioni obbligatorie di riscatto e che permetterà alla squadra di Arvedi di confermarli in rosa.