Cremonese, preso il centrocampista Berti

26 Giu 2026 - 18:57
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La Cremonese "comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Cesena FC i diritti alle prestazioni sportive di Tommaso Berti. Centrocampista di grande qualità e dinamismo, il classe 2004 vanta già una lunga esperienza tra i Professionisti grazie alle 139 partite giocate in maglia Cesena, squadra nella quale è cresciuto a livello giovanile per poi esordire in Serie C a soli 17 anni. Dopo aver vinto il campionato con i bianconeri nel 2023/24 è stato protagonista nelle ultime due stagioni di Serie B con 11 assist e 6 gol in 67 presenze, mettendosi in mostra come uno dei migliori giovani della categoria. Oltre ad aver esordito con l’Italia Under 21 nelle gare di qualificazione agli Europei, lo scorso giugno è stato convocato dalla Nazionale maggiore per le sfide amichevoli con Grecia e Lussemburgo".

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