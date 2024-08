Da Correa a Jovic, per gli esuberi delle big restano aperte le piste che portano in Arabia e Turchia: ma il tempo stringe

Giocatori fuori dal progetto

Diversi giocatori non hanno trovato una squadra e ora si trovano fuori rosa o ai margini. Per loro c'è ancora una possibilità di trasferirsi all'estero dove il mercato è ancora aperto

© ansa Nei cinque principali campionati europei il mercato si è chiuso venerdì notte ma, come in ogni sessione che si rispetti, molti tasselli non sono andati al loro posto e diversi sono i giocatori rimasti col "cerino in mano". Se Osimhen rappresenta sicuramente il caso più eclatante, ci sono anche diversi esuberi nelle altre big di Serie A. Da Correa a Jovic, passando per Bennacer, Mario Rui, Arthur e Kostic, solo per citarne alcuni, rappresentano casi spinosi per i rispettivi club di appartenenza. Ma per tutti questi calciatori resta uno spiraglio, quello legato al mercato ancora aperto in alcuni Paesi, in particolare Arabia e Turchia.

Il 13 settembre si chiuderà il mercato in Turchia, ma l'opzione sicuramente più interessante per motivi economici è quella relativa alla Saudi Pro League, in cui le trattative termineranno il 2 settembre. Oltre che da Osimhen, la pista che porta all'Arabia potrebbe essere percorsa anche da Bennacer, che già negli ultimi giorni di mercato era a un passo dall'addio al Milan e ora si trova a vivere una situazione da separato in casa. Un suo possibile addio nelle prossime 72 ore potrebbe inoltre riaprire la trattativa che porta lo svincolato Rabiot in rossonero. Ma il tempo stringe e anche Jovic, rinnovato a inizio mercato e ora finito ai margini dopo l'arrivo di Abraham, potrebbe chiedere di essere ceduto.

In casa Inter, il vero nodo è quello relativo alla permanenza di Correa, finito nelle gerarchie di Inzaghi come quinto attaccante in rosa dopo Lautaro, Thuram, Taremi e Arnautovic. Il Tucu però non sembra essere intenzionato a lasciare la Pinetina e potrebbe restare almeno fino a gennaio per cercare di giocarsi il posto da subentrante.

Vedi anche napoli Caos Osimhen: salta il Chelsea, rimane solo la pista Arabia e intanto resta al Napoli da fuori rosa

Alla Juventus sono rimasti sullo stomaco tre esuberi: Djalo, Arthur e Kostic. Il difensore aveva già svolto le visite mediche alla Roma ma è tornato a Torino e difficilmente troverà una nuova collocazione. Per il brasiliano niente Napoli anche a causa dell’ingaggio troppo elevato, il serbo ha invece rifiutato l'offerta dell'Al-Ahli ma entrambi potrebbero ancora andare in Arabia nelle prossime ore. Al Napoli, infine, oltre ad Osimhen, anche Mario Rui e Folorunsho sono rimasti ai margini. Difficile però, per loro un addio imminente direzione Arabia o Turchia ma tutto può succedere.