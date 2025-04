Alessio Tacchinardi è sicuro: Antonio Conte difficilmente rimarrà al Napoli. L'ex centrocampista della Juventus ne ha parlato in un'intervista a ilbianconero.com spiegando come l'allenatore salentino sia uno dei favoriti per la panchina bianconera: "Difficile che resti al Napoli. Gli ho scritto per dirgli che è un fenomeno, ma non per chiedergli nulla del futuro".