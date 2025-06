Contatti tra Napoli e Lipsia per Nusa

Antonio Nusa nella notte di Oslo ha stregato il Napoli. L'esterno classe 2005 ha fatto malissimo all'Italia fimrando un gol e un assist nello storico 3-0 rifilato dalla Norvegia agli azzurri. Una prestazione che ha riacceso l'interesse di altri azzurri, quelli del Napoli. Il ds Manna, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, segue il ragazzo da più di un anno e adesso potrebbe essere arrivato il momento giusto per affondare il colpo. Antonio Conte infatti nella lista della spesa ha messo in posizione altissima un erede di Kvara: Nusa potrebbe essere la freccia in grado di far dimenticare le magie del georgiano.