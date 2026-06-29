Como, ufficiale l'acquisto di Nico Paz: il comunicato

Mancava soltanto l'ufficialità, ora è arrivata anche quella. Il Como, con un comunicato sul proprio sito che fa eco a uno molto simile del Real Madrid, ha comunicato di aver trovato un accordo per la permanenza di Nico Paz. I Blancos, come nella prima operazione, mantengono un'opzione di riacquisto unilaterale sul calciatore. Di seguito il comunicato:



"Il Real Madrid CF, il Como 1907 e Nico Paz hanno raggiunto un accordo affinché il giocatore continui a vestire la maglia del club italiano anche nella stagione 2026-2027. L'accordo, concluso su richiesta del giocatore, prevede inoltre che il Real Madrid mantenga un'opzione di riacquisto unilaterale sui diritti di tesseramento di Nico Paz per la stagione 2027-2028".