Como, ufficiale arrivo in prestito di Ikoné dalla Fiorentina

Jonathan Ikoné lascia la Fiorentina e va al Como "in prestito con opzione di acquisto fino al termine della stagione". Lo comunica il club lombardo in una nota sul proprio sito ufficiale. "Lo stile di gioco dinamico di Jonathan, la sua versatilità e la sua esperienza nel calcio di alto livello saranno preziose per noi - ha commentato il tecnico Cesc Fabregas - La sua capacità di rompere le difese e creare occasioni da gol si allinea perfettamente con la nostra filosofia d'attacco". "Sono davvero contento di essere qui e voglio dare il massimo per aiutare la squadra a vincere. Prima di arrivare a Como ho parlato con il mister e con Diego Perez, che conosco dai tempi del Lille - le prime parole di Ikonè affidate al sito ufficiale del Como - Il mister mi ha spiegato il progetto e le sue idee, apprezzo molto il suo modo di lavorare perché ama il bel calcio e punta sempre a giocare il più possibile. In più Como è una città bellissima, ho già fatto una passeggiata sul Lago ed è stato davvero bello".