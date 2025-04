Como, tre big di Premier osservano Diao

Dopo Nico Paz, c'è un altro gioiello sul Lago di Como che fa gola ai grandi club: si tratta di Assane Diao. Il senegalese ha avuto un grande impatto sulla Serie A con 5 gol in 12 presenze, passando da promessa a giocatore di immediata affidabilità. Per questo, le big di Premier si sono messe sulle sue tracce: Liverpool, Newcastle e soprattutto il Manchester United seguono con attenzione le gesta dell'attaccante classe 2005. Portato dal Betis sulle sponde del Lario nel mercato di gennaio per circa 12 milioni più il 20% sulla futura rivendita, il valore del senegalese è schizzato in appena 4 mesi: Transfermarkt lo valuta già 25 milioni, ma la cifra che dovrà arrivare per strapparlo a Fabregas dovrà essere ben superiore.