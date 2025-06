Morata al Como, si può: contatto tra Fabregas e la punta

La pista, a dir poco suggestiva, non è di facile realizzazione ma è sicuramente in piedi. Da capire adesso se il Galatasaray accetterà di rispedire la punta a Milanello dopo aver versato 6 milioni di euro lo scorso inverno ai rossoneri per averlo in prestito. Il Como comunque si conferma club ambizioso e destinato a essere protagonista anche di questo mercato estivo.