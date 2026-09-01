Como, Kean: "Mi rispecchio molto nelle idee di Fabregas"

01 Set 2026 - 19:32
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"Qui a Como ho trovato un ambiente compatto, tanti ragazzi con grande voglia di fare bene e un ottimo progetto. Il mister ha grandi idee in cui mi rispecchio molto: mi dà una carica enorme ed è una persona fantastica che saprà aiutarmi nel mio percorso. Non vedo l'ora di iniziare e di esultare presto insieme ai tifosi allo stadio": sono le prime parole al Como di Moise Kean il cui arrivo è stato ufficializzato dal club lariano "Moise - dice il tecnico Cesc Fabregas - è un giocatore importante, già pronto ed esperto ma con ancora tanta fame e margini di crescita. Ha grande forza fisica, velocità e capacità di gestire l'attacco, caratteristiche che alzeranno il livello della squadra. Non vediamo l'ora di iniziare a lavorare insieme sul campo".

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