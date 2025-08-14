Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Como, Fabregas: "Arriverà un portiere, Cutrone può andare via"

14 Ago 2025 - 15:10

Cesc Fabregas ha fatto il punto sul mercato del Como dopo l'arrivo di Morata. "Arriverà un portiere, questo è sicuro: c'è una lista, stiamo valutando. Patrick Cutrone? Il mercato è aperto per tutti: chi non vuole rimanere qua, andrà via. Ivan Azòn lo volevo tenere, ma questa mattina è andato a Ispwich per vedere di chiudere la trattativa per il suo prestito. Ma è stata una scelta sua", ha detto il tecnico dei lariani. "Mancano due settimane, vediamo chi vuole restare e chi no", ha aggiunto.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:28
Calciomercato Live

Milan e Juve: il punto su Hojlund e Kolo Muani

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

00:53
Calciomercato live

Calciomercato live

00:21
Calciomercato live

Calciomercato live

01:10
Calciomercato live

Calciomercato live

01:47
Calciomercato live

Calciomercato live

01:12
Calciomercato live

Calciomercato live

01:15
Calciomercato live

Calciomercato live

01:11
Calciomercato live

Calciomercato live

01:28
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

01:14
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:11
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:28
Calciomercato Live

Milan e Juve: il punto su Hojlund e Kolo Muani

I più visti di Mercato

Il Liverpool fa spesa anche in Serie A: chiuso l'affare Leoni, al Parma vanno 35 milioni

Donnarumma saluta il Psg: "Deluso e amareggiato: non farò più parte di questo gruppo"

Calciomercato Live

Milan e Juve: il punto su Hojlund e Kolo Muani

Da Balotelli a Calabria fino a Pjanic: quanti svincolati in cerca di squadra

Caso Donnarumma, il consiglio di Abbiati e Pagliuca: "Dovrebbe andare al City"

Morata, ufficiale il passaggio al Como in prestito. Duro attacco al Galatasaray: "Impegni presi non onorati"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
16:20
Akturkoglu al Fener blocca Asensio
16:12
Il ds del Monaco frena Akliouche: "Un altro anno qui gli farà bene"
15:31
Colpo Newcastle a centrocampo: ecco Ramsey dall'Aston Villa
15:10
Como, Fabregas: "Arriverà un portiere, Cutrone può andare via"
14:08
Sirene inglesi per Okafor: il Leeds ci pensa