Como, Fabregas: "Arriverà un portiere, Cutrone può andare via"

Cesc Fabregas ha fatto il punto sul mercato del Como dopo l'arrivo di Morata. "Arriverà un portiere, questo è sicuro: c'è una lista, stiamo valutando. Patrick Cutrone? Il mercato è aperto per tutti: chi non vuole rimanere qua, andrà via. Ivan Azòn lo volevo tenere, ma questa mattina è andato a Ispwich per vedere di chiudere la trattativa per il suo prestito. Ma è stata una scelta sua", ha detto il tecnico dei lariani. "Mancano due settimane, vediamo chi vuole restare e chi no", ha aggiunto.