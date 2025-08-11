Como, Fabregas: "Allenare il Barcellona? È ancora lunga, ho solon 38 anni"

Cesc Fabregas parla di un ipotetico futuro da allenatore del Barcellona. Intervistato da Esport3 dopo la sfida con i blaugrana nel Trofeo Gamper, l'allenatore del Como ha risposto così: "Allenare il Barcellona? Ho appena cominciato, ho solo 38 anni: è ancora lunga". E sul ruolo di allenatore ha aggiunto: "Ha cambiato la mia vita, le mie percezioni, le mie idee e in questo momento sono molto felice. Ho un sacco di domande e parlo con tutti gli allenatori, sia quando mi segnano cinque gol, sia quando vinciamo 3-0. Per me, si tratta di ascoltare molto, analizzare molto e, soprattutto, mettere in pratica tutto per aiutare i ragazzi a crescere".