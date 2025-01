Ivan Fresneda è virtualmente un calciatore del Como. Si è chiusa la trattativa tra il club allenato da Fabregas e lo Sporting Lisbona per il terzino ex Real Valladolid: sarà in Italia domani come rivelato da Sky Sport. La formula dell'affare è quella del prestito con obbligo di riscatto (fissato a 10 milioni di euro) al verificarsi di determinate condizioni.