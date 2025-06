Il Como insiste per Martin Baturina. Nelle ultime ore c'è stato un blitz in Croazia del club lariano per trattare direttamente con la Dinamo Zagabria. L'obiettivo era quello di ridurre le distanze tra domanda (circa 30 milioni) e offerta, con le parti che ora sono più vicine. Nel frattempo, sfuma definitivamente l'acquisto di Yeremay, che ha deciso di rimanere al Celta Vigo.