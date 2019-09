"Montella dal primo giorno ha la mia fiducia e di tutto lo staff. Mi sta ripagando, guardate che bella squadra ha mostrato contro la Juventus". Lo ha detto a Lady Radio il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, prima di ripartire per gli Stati Uniti. "La classifica - ha continuato - non mi preoccupa perché so che andiamo avanti e sono sicuro che le cose andranno meglio. Non voglio che si giochi come contro il Genoa perché avevamo fatto una bellissima partita contro il Napoli, dove senza errori arbitrali avremmo pareggiato o vinto, invece la squadra vista contro il Genoa non mi è piaciuta affatto".