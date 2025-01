L'Udinese gioca d'anticipo e supera la concorrenza di Lazio e Bologna per Diego Valentin Gomez. Il club friulano si è garantito l'acquisto del giovane difensore argentino, recentemente pronto ad approdare al Cruizero prima di trasferirsi in Friuli. Come riportato da Il Messaggero Veneto il club bianconero avrebbe trovato l'accordo con il Velez per una cessione sui 10 milioni di dollari (9,5 di euro) con il 10% agli argentini per un'eventuale futura rivendita.