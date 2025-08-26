Cagliari, Palestra a Villa Stuart per le visite mediche
26 Ago 2025 - 10:01
Il Cagliari si prepara ad accogliere Marco Palestra. Qualche minuto fa, il giocatore di proprietà dell'Atalanta è arrivato a Villa Stuart per svolgere le visite mediche con il club sardo. Per lui trasferimento in prestito in rossoblù.
