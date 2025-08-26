Logo SportMediaset
Mercato

Cagliari, Palestra a Villa Stuart per le visite mediche

26 Ago 2025 - 10:01

Il Cagliari si prepara ad accogliere Marco Palestra. Qualche minuto fa, il giocatore di proprietà dell'Atalanta è arrivato a Villa Stuart per svolgere le visite mediche con il club sardo. Per lui trasferimento in prestito in rossoblù. 

Mercato ora per ora
10:11
Nemanja Matic torna in Serie A, ufficiale al Sassuolo
10:01
Cagliari, Palestra a Villa Stuart per le visite mediche
09:16
Colpo del Bayer Leverkusen: arriva Lucas Vazquez
08:54
Juve, pronta una nuova offerta per Kolo Muani
23:33
Inter, Chivu: "Mercato? Manca ancora qualche giorno"