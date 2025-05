City pigliatutto: dopo Rejinders obiettivo Cherki

Sul Manchester City, ormai da gennaio, è presente il cartello lavori in corso. I giorni del ciclo storico dei Citizens sono al termine e Guardiola ha fatto capire che questa squadra ha bisogno di rinnovarsi profondamente per tornare ad avere fame di vittorie. Per questo sono moltissimi i movimenti in entrata e in uscita che stanno coinvolgendo il blu di Manchester. Tanto si è parlato di Tijjani Reijnders, obiettivo concreto e sempre più vicino, ma ora sarebbe spuntato anche un nuovo nome nella lista di Pep. Si tratta di Rayan Cherki del Lione. Il talento francese è uno degli obiettivi principali nella posizione del numero 10 per il City. Un colpo che dunque non sarebbe alternativo a Reijnders ma in aggiunta al centrocampista olandese del Milan. Guardiola infatti vuole un centrocampista estroso e offensivo: il primo nome sulla lista era Florian Wirtz, ma ora che il tedesco sembra diretto verso Liverpool il City ha intensificato i contatti con il Lione per Cherki e con il Nottingham Forest per Morgan Gibbs-White, altro nome molto apprezzato per quella posizione.