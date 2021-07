Chiesa, l'unico intoccabile in avanti: già rifiutate due super offerte 

E' stato uno dei pochissimi a salvarsi nella discutibile ultima stagione bianconera, ma ha gli occhi del mondo puntati addosso dopo essersi messo in mostra a Euro 2020. Il Bayern Monaco ha sondato il terreno per Federico Chiesa mettendo sul piatto 80 milioni di euro e, dalla Germania, arriva anche l'indiscrezione di una super offerta da 100 del Chelsea. A entrambe la Juventus ha opposto un secco rifiuto, mettendo in chiaro che l'esterno della nazionale è un punto fermo per la rifondazione affidata ad Allegri.