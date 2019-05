CHIELLINI: "ALLEGRI? DIRE CHE NON ME LO ASPETTAVO SAREBBE UNA BUGIA"

21/05/2019

"Dopo tutti questi anni di Juve, dire che non mi aspettavo l'addio di Allegri non sarebbe la verita'". Lo ha detto Giorgio Chiellini a margine della serata torinese organizzata da 'Insuperabili Onlus', progetto che coinvolge i ragazzi disabili promuovendo il calcio come attivita' formativa e di aggregazione. "I campioni sono questi ragazzi. Il tempo che dedichiamo a loro non e' nulla rispetto a cio' che ci trasmettono - ha aggiunto il difensore bianconero - Che allenatore vorrei? Barzagli fa il corso tra poco, voto lui". Parlando di calcio giocato Chiellini ha fatto riferimento all'ultima partita del compagno di squadra: "Una partita silenziosa la sua e ha ricevuto un giusto tributo - ha concluso - Ci sono persone che sanno meglio di me quello che devono fare, dormo sonni tranquilli".