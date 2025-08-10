Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Chevalier: "Sono una persona discreta, adattamento al PSG sarà semplice"

10 Ago 2025 - 11:53

Lucas Chevalier, nuovo portiere del PSG, ha parlato ai canali ufficiali del club parigino: "Ho giocato con Bradley (Barcola) e Désiré (Doué) a livello giovanile, soprattutto agli Europei Under 21. Non abbiamo parlato molto ultimamente, visto che loro erano in vacanza e la mia firma non era ancora ufficiale, ma li rivedrò presto. Conosco anche molte persone nello staff, tra cui ex giocatori del Lille, e questo renderà l’adattamento più semplice". Poi aggiunge: "Sono una persona discreta, entro dalla porta sul retro, ma non ho dubbi che la mia personalità aiuterà tutto a funzionare". 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:39
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:36
Taremi saluta l'Inter

Taremi saluta l'Inter

01:32
Napoli saluta Raspadori

Napoli saluta Raspadori

01:14
Calciomercato live

Calciomercato live

01:50
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:27
jash

Milan, ecco Jashari: inizia l'avventura in rossonero

01:28
Ecco la Miretti story

Ecco la Miretti story

01:28
Il ritorno di Sprtiello

Il ritorno di Sportiello

01:22
La Juve saluta Weah

La Juve saluta Weah

01:34
Da esuberi a tesoretto

Da esuberi a tesoretto

01:36
Calciomercato live

Calciomercato live

01:58
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:58
Calciomercato live

Calciomercato live

00:39
Calciomercato Live

Calciomercato Live

I più visti di Mercato

Davide Calabria

C'è una Nazionale degli svincolati: ecco gli affari azzurri a costo zero

 Lucas Vazquez

Stelle a costo zero: gli svincolati di lusso in giro per il mondo

Liverpool: 308 milioni

Premier regina del mercato, Juventus prima italiana: chi ha speso di più nel mondo

Calciomercato live

Calciomercato live

Sirene estere per Calabria: può ritrovare Giroud al Lille. E spunta la pista greca

jash

Milan, ecco Jashari: inizia l'avventura in rossonero

Mercato ora per ora
Vedi tutti
13:05
Juve, interesse del Sunderland per Kelly
12:02
Marsiglia, De Zerbi: "Faremo altri innesti, ma siamo pronti per l'esordio in Ligue 1"
11:53
Chevalier: "Sono una persona discreta, adattamento al PSG sarà semplice"
11:00
Il Psg annuncia Chevalier: firma fino al 2030
10:33
Sassuolo, dal Venezia arriva ance Candé: è ufficiale