Chevalier: "Sono una persona discreta, adattamento al PSG sarà semplice"

Lucas Chevalier, nuovo portiere del PSG, ha parlato ai canali ufficiali del club parigino: "Ho giocato con Bradley (Barcola) e Désiré (Doué) a livello giovanile, soprattutto agli Europei Under 21. Non abbiamo parlato molto ultimamente, visto che loro erano in vacanza e la mia firma non era ancora ufficiale, ma li rivedrò presto. Conosco anche molte persone nello staff, tra cui ex giocatori del Lille, e questo renderà l’adattamento più semplice". Poi aggiunge: "Sono una persona discreta, entro dalla porta sul retro, ma non ho dubbi che la mia personalità aiuterà tutto a funzionare".