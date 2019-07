Chelsea, Lampard è il nuovo allenatore: ufficiale, ha firmato per tre anni

04/07/2019

Ora è ufficiale: Frankie Lampard è il nuovo allenatore del Chelsea. Dopo 13 anni da calciatore, l'ex bandiera dei Blues torna a Stamford Bridge da tecnico firmando per tre stagioni. È lui, dunque, il successore di Maurizio Sarri. Aveva lasciato la "sua" squadra nel 2014 per giocare un campionato al Manchester City e due a New York. Ora, dopo un solo anno in panchina al Derby County, è di nuovo a casa.

"Sono immensamente orgoglioso di tornare al Chelsea da tecnico - ha detto Lampard -. Tutti conoscno il mio amore per questo club e la storia che abbiamo condiviso, ma comunque sono concentrato soltanto sul lavoro che c'è da fare e sulla stagione che ci aspetta. Sono qui per lavorare duro e regalare altri successi al club e non vedo l'ora di cominciare".



Anche la direttrice generale del Chelsea, Marina Granovskaia, ha commentato l'arrivo di Lampard: "Per noi è un grande piacere riaccogliere Frank al Chelsea da allenatore. Possiede una straordinaria conoscenza del club e nell'ultima stagione ha dimostrato di essere uno dei più talentuosi allenatori in circolazione. Dopo 13 anni con noi da calciatore, durante i quali è diventato una leggenda del club e il nostro miglior goleador di tutti i tempi, crediamo che questo sia il momento perfetto per il suo ritorno e siamo felici che l'abbia fatto. Faremo tutto ciò che possiamo per assicurargli il sostegno necessario affinché abbia un grande successo".



Secondo le indiscrezioni arrivate dall'Inghilterra, Lampard avrebbe firmato un contratto da 6 milioni di euro a stagione. Da calciatore ha vinto tre campionati, una Champions, un'Europa League, 4 FA Cup, 2 Coppe di Lega e 2 Community Shield: un curriculum sensazionale. Nell'unica stagione da tecnico, al Derby County, si è fatto valere portando la sua squadra ai playoff in Championship, perdendo la finale promozione contro l'Aston Villa.