Chelsea, Enzo Maresca è il nuovo allenatore: sottoscritto un contratto di cinque anni con opzione per un altro

L'ANNUNCIO

Il tecnico campano approda a Londra dopo aver guidato il Leicester alla promozione in Premier League

Il Chelsea torna a parlare italiano. Il club inglese ha ufficializzato la scelta di Enzo Maresca come nuovo allenatore dopo l'addio a fine stagione di Mauricio Pochettino. L'ex tecnico del Parma, fresco di promozione con il Leicester, ha firmato un contratto di cinque anni con l'opzione per un altro anno legandosi potenzialmente ai Blues sino al 2030.

"Siamo lieti di dare il benvenuto a Enzo al Chelsea. Ha dimostrato di essere un eccellente allenatore capace di fornire risultati impressionanti con uno stile entusiasmante e identificabile - hanno spiegato Laurence Stewart e Paul Winstanley, direttori sportivi del Chelsea -. Enzo ci ha profondamente impressionato nelle nostre discussioni che hanno portato alla sua nomina. Le sue ambizioni e la sua etica del lavoro sono in linea con quelle del club. Non vediamo l’ora di lavorare con lui”.

Grande soddisfazione anche per Maresca che ha coronato il proprio percorso in Inghilterra seguendo le orme di illustri predecessori come Gianluca Vialli, Claudio Ranieri, Carlo Ancelotti, Roberto Di Matteo, Antonio Conte e Maurizio Sarri: “Entrare al Chelsea, uno dei club più grandi del mondo, è un sogno per qualsiasi allenatore. È per questo che sono così entusiasta di questa opportunità - ha sottolineato l'allenatore campano -. Non vedo l’ora di lavorare con un gruppo di giocatori e uno staff di grande talento per sviluppare una squadra che continui la tradizione di successo del club e renda orgogliosi i nostri tifosi”.