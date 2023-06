Chelsea e Al Hilal: Lukaku ha fatto il suo! Ora però tocca all'Inter: il tempo stringe

© afp

L'ennesimo rifiuto di Lukaku a una destinazione che non sia l'Inter è di quelli che inevitabilmente fanno scalpore. Con il no ai 58 milioni annui di ingaggio dell'Al Hilal Big Rom ha ribadito al Chelsea quanto la sua posizione sia ferrea. Detto questo, si aspetta ora che l'Inter faccia passi concreti: il raduno dei nerazzurri è fissato per il 13 di luglio, entro quella data il belga crede - legittimamente - si debba arrivare a una definizione della trattativa. Vuole iniziare la stagione senza incertezze e mettersi subito al lavoro agli ordini di Simone Inzaghi. Sinora ha ricevuto rassicurazioni da parte del club nerazzurro, tuttavia tra le due società le posizioni sono ancora lontane. La conclusione dell'affare con il Manchester United per Onana dovrebbe in questo senso liberare risorse immediate per permettere ai dirigenti nerazzurri7interisti di formalizzare una proposta più convincente per il Chelsea: un prestito oneroso (intorno ai 5 milioni di euro) con obbligo di riscatto fissato a 30. Difficile che basti, ma una base di partenza concreta per arrivare a un punto di incontro. Un impegno che l'Inter sente di poter onorare facendo leva anche su due possibili fonti di introito che si concretizzeranno tra un anno: innanzitutto la nuova formula della Champions, che porterà ancora più danaro nelle casse dei club partecipanti, e poi il nuovo Mondiale per Club previsto nel 2025. Se quest'anno l'Inter dovesse centrare l'approdo agli ottavi di Champions avrà la garanzia di potervi partecipare e di conseguenza la certezza di poter incassare i sostanziosi premi previsti.