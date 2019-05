CHELSEA, DAVID LUIZ: "SARRI E' UN GRANDE, VORREI NON SE NE ANDASSE"

29/05/2019

"Se spero che Sarri resti? Ha fatto un ottimo lavoro, ovviamente sì. Poi non so, sento tante voci tutti i giorni, ora è il momento di parlare di questo trofeo e di una finale fantastica. Faccio i complimenti all'Arsenal ma noi abbiamo meritato di piu' oggi". Lo ha detto il difensore del Chelsea David Luiz dopo il successo ottenuto nella finale di Europa League. "Tanti allenatori hanno creduto in me qui in Europa, Sarri è uno di questi - ha aggiunto il brasiliano - Crede nel mio calcio, è una grande persona e un grande allenatore, se lo merita".